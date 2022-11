Marta García Aller: "El presidente Sánchez anunció que va a reformar el delito de sedición"

Anoche el presidente Sánchez anunció en la entrevista en La Sexta que va a reformar el delito de sedición. Esquerra le pedía que lo eliminara, el Gobierno al final lo que va a hacer reformarlo. Reduce penas y le cambia el nombre, sustituye la sedición por el delito de desórdenes públicos agravados. Dice que esto ayudará a distender la situación en Cataluña. Y aunque esto no lo diga, le ayudará y mucho en la tramitación de los Presupuestos. “Gran paso adelante”, lo han llamado en Esquerra.

El presidente le dijo a Ferreras que comprende que haya españoles que tengan dudas. Lo difícil, en realidad, es entender a quienes no las tienen, teniendo en cuenta la de cambios de criterio que ha tenido Sánchez y que ha tenido este Gobierno.

Solo hace unos días que la ministra Montero dio a entender que la reforma del delito de sedición estaba cerca pero luego tuvo que desdecirse y diluyó los plazos. Patxi López tampoco sabía cuando le entrevistaste aquí este martes que la reforma del delito de sedición ya estuviera redactada. Bueno, no sabía eso ni por qué era el sedición el delito que tanto urgía reformar y no otros.

Para tener tan claro que haya dudas, no parece que el presidente Sánchez tenga mucho interés en conocerlas. De hecho, el procedimiento que ha elegido para la reforma del delito de sedición es la vía rápida. Desde las Cortes y no desde el Consejo de Ministros, lo que permite al Ejecutivo sortear la petición de informes a órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, no sea que alguno de ellos plantee alguna duda.

Será que una cosa es que el presidente entienda que haya dudas, otra que le importen lo más mínimo. Normal que haya desconcierto en el PSOE con esta tramitación de la vía rápida de la sedición para sustituirla por el delito de desórdenes públicos agravados. Muchas de esas dudas de las que habla Sánchez están dentro de las filas socialistas, las de los que temen que les toque explicar todo en la próxima campaña electoral.

¿Moraleja?

Las dudas no son si el delito de sedición ayudará al Gobierno a aprobar Presupuestos, sino si para las elecciones al PSOE le va a resultar indigesto.