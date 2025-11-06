Marta García Aller pone el acento en la precariedad de los jóvenes: "Trabajar ya no garantiza escapar de la exclusión"

Estamos hablando tanto de políticos últimamente que apenas hablamos de políticas para arreglar lo que nos pasa. Hablamos tanto de políticos que parece que lo que nos pasa son ellos. Y nos están pasando muchas cosas. Algunas muy preocupantes.

Hablemos del estudio de Cáritas, el que alerta de que dos millones y medio de jóvenes viven en España en exclusión social. ¡Dos millones y medio! Es un macroestudio con 140 investigadores. ¿La conclusión? La exclusión social entre niños y jóvenes no ha dejado de aumentar desde 2007, que es el año en el que nacieron los que entran ahora en la universidad.

En España hay una cronificación alarmante de la desigualdad. España crece, sí. Pero dependiendo del código postal. Crece el PIB, encoge la clase media. La desigualdad se hereda.

Esa idea de que los jóvenes no prosperan porque no quieren o porque se lo gastan en conciertos y en Ryanair retrata una juventud acomodada que no responde a la realidad de los datos. Hay una pobreza invisible que, a lo mejor no ves, pero que sufre cada vez más gente.

La exclusión crece con rapidez. Los jóvenes acceden a su primer empleo con salarios entre un 15% y un 30% inferiores que las generaciones anteriores y el acceso a la vivienda es mucho, mucho más caro que antes. Otro dato: más del 40% de la gente que vive de alquiler, más del 40%, vive en riesgo de pobreza. El porcentaje más alto de Europa.

Y entre los jóvenes que más difícil lo tienen están los hijos de padres sin estudios, sobre todo, las hijas. No es solo lo que estudien lo que determina su futuro, sino si sus padres estudiaron o no. Qué injusto, ¿no?

Trabajar ya no garantiza escapar de la exclusión. Cada vez hay más pobres trabajando. O sea, más trabajadores a quienes su salario no saca de la pobreza. España está entre los tres países con más trabajadores pobres de la Unión Europea. Tenemos que hablar más de esto. Y de cómo solucionarlo.

¿Moraleja?

Si nadie lo remedia, sigue menguando la clase media