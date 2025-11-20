Marta García Aller se planta contra el desprecio de Trump a los periodistas: "Hay preguntas que incomodan, es lo que tiene la libertad"

"Son cosa que pasan". No me quito esa frase de la cabeza. "Son cosas que pasan". Mira que Donald Trump ha dicho barbaridades, pero responder "son cosas que pasan" al preguntarle por el asesinato y descuartizamiento de un periodista crítico por orden de su invitado de honor es francamente aterrador, incluso para los estándares de este despacho Oval.

Sigue resonando ese "Son cosas que pasan" desde La Casa Blanca, con Trump agasajando al príncipe saudí Bin Salman a cambio de unos contratos millonarios. Es un ataque directo a la libertad de prensa y a los derechos humanos y a no sé cuántas cosas más. Ignorarlo sería normalizarlo.

El asesinato de Jamal Kashogi, el periodista del Washington Post, en 2018, fue atroz y los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que Bin Salman dio la orden. El mismo Bin Salman que esta semana se ha sentado junto a Trump con todos los honores en un despacho Oval más recargado de oro que un palacio de Emiratos.

Fue Mary Bruce, una periodista de la cadena ABC, la que preguntó directamente al príncipe descuartizador por el asesinato de Kashogi. Trump la interrumpió de malas maneras diciendo que "son cosas que pasan". Como si acabar descuartizado fuera un contratiempo más, como meter el pie en un charco. Matar periodistas incómodos, cosas que pasan, según el presidente de EEUU.

A Trump no le incomoda sentarse con un asesino. Ni adularlo. Le incomoda la pregunta de la periodista. Le parece horrible, insubordinada e impropia para un invitado. Hay preguntas que incomodan, claro. Es lo que tiene la libertad de prensa. Y la valentía de ejercerla.

Trump quería que Bin Salman se sintiera como en casa. Y nada como acallar a la prensa para conseguirlo. Silenciar a prensa es todavía más familiar para las dictaduras que el dorado del salón.

Y hablando de dictaduras, hoy hace 50 años que murió Franco. Qué mejor manera de celebrarlo que recordando que las libertades se consiguen, pero también se pueden perder. Y haciendo muchas, muchas preguntas incómodas.

¿Moraleja?

No hay dictadura que no ejerza la censura