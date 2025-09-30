Marta García Aller: "Un plan de paz es posible, ojalá pare barbarie horrible"

Ayer puede haber sido un día histórico. Un lunes que marque una nueva era en Oriente Próximo. O puede que no. Puede que sea un lunes más en el olvido, con otro plan de paz en el olvido. Pero, de momento, al menos la paz entra dentro de lo posible.

Trump presentó ayer un documento de 21 puntos que llamó Plan de Paz para Gaza. Si Israel y Hamás aceptan, se pondrá en marcha un alto el fuego inmediato: el Ejército israelí se replegaría y devolvería a 1700 gazatíes detenidos. A Hamas se le exige rendirse, la liberación en 72 horas de todos los rehenes, tanto vivos como muertos, y entregar las armas. Hamás tendría que aceptar no desempeñar ningún papel en el gobierno de Gaza en el futuro.

Netanyahu dice haber aceptado el plan, pero falta a ver qué dice Hamas. Si es un no, Trump le ha dado permiso al Gobierno israelí para seguir matando. Netanyahu ha dicho que seguirá adelante por las buenas o por las malas. Pero con decenas de miles de muertos bajo sus órdenes no hay buenas ya.

Si Hamas aceptara, "se enviará inmediatamente toda la ayuda a la Franja de Gaza”, que es evidente que no está. El plan también se compromete a la rehabilitación de infraestructuras de agua, electricidad, alcantarillado, de hospitales y panaderías… retirar escombros y abrir carreteras. Que Gaza vuelva a ser habitable y, esta es la novedad, para los gazatíes.

Según el plan de Trump, los gazatíes no tendrán que marcharse de Gaza, al menos eso dice el papel, que tendrá al propio Trump al frente del comité de reconstrucción. Del resort turístico no dice nada. De momento. Pero Trump sí destacó en la rueda de prensa, presumiendo de agente inmobiliario, que Gaza está a la orilla del mar.

El plan tampoco fija un calendario concreto, no exige a Israel que se retire del todo. Ni especifica el plan que Israel no se anexionará partes de Cisjordania, como quería Netanyahu. Lo que sí fija el plan es que cada rehén israelí cuyos restos sean liberados, Israel liberará los restos de 15 gazatíes fallecidos. Negociar la paz es negociar la muerte.

¿Moraleja?

Un plan de paz es posible, ojalá pare barbarie horrible