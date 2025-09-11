Marta García Aller: "No parece muy arriesgado aventurar que a Putin no le interesa la paz"

Primero, no parece muy arriesgado aventurar que a Putin no le interesa la paz. Muy sutil no está siendo.

Queda claro también que la OTAN no ha hecho lo suficiente para prepararse para este tipo de ataques rusos que los analistas de defensa llevan mucho advirtiendo que son una amenaza real. Mandar F-16 a derribar drones no es lo más práctico.

Y haya sido sin querer (muy improbable), o aposta (muy inquietante), lo que está claro es que los rusos se están arriesgando a una guerra más amplia en Europa. Y cada acto violento hace más probable el siguiente.

¿Y Washington? ¿Qué dice? “¡Allá vamos!” Es la respuesta literal de Trump. ¿Vamos? ¿A dónde? Uno esperaría del presidente de Estados Unidos que en un momento tan crítico se reúna con los líderes europeos y dé un apoyo pelín más solemne. Pero no, tuitea ‘allá vamos’, como si en vez de al momento de más tensión desde la Segunda Guerra Mundial fuéramos a publicidad. A la vuelta sabremos si Estados Unidos mantiene o no su compromiso de defensa con los aliados.

¿Moraleja?

Putin está poniendo a prueba a Occidente, a ver qué es lo siguiente