Marta García Aller: "Necesitamos un cinturón, para parar tanto dron"

Bueno, pues los drones misteriosos ya han llegado a Munich. La semana pasada fue en los aeropuertos de Dinamarca y Noruega. Esta noche ha sido un aeropuerto alemán el que ha tenido que suspender las operaciones. En pleno Oktoberfest, Munich ha cancelado casi una veintena de vuelos por seguridad. 3.000 pasajeros en tierra.

¿Qué son esos drones? No está claro de dónde vienen, pero todo el mundo tiene claro de quién sospechar. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha sido la única que ha sugerido en alto que podría ser Rusia. Ayer Putin bromeaba diciendo que no volvería a volar drones sobre Dinamarca, mientras Moscú negaba su responsabilidad por los incidentes. Muy gracioso, Vladimir.

Entre tanto, los líderes europeos andaban ayer dándole vueltas en Dinamarca a cómo defender las fronteras de la Unión de estas incursiones aéreas. Cuando los aviones de la OTAN derribaron tres drones rusos sobre Polonia el mes pasado, lo hicieron utilizando misiles millonarios. Y cada dron cuesta unos 10.000 dólares. Matar drones a cañonazos dejó claro que Europa no está preparada para frenar esta amenaza de forma eficiente. Hace falta hacer algo. Von der Layen pide un muro antidrones y Zelenski ofrece su experiencia.

Pero esto está creando una división entre los países cercanos a Rusia que ven el problema de cerca y otros, como España, Italia o Grecia, que vemos lejos la amenaza rusa. Bruselas quiere invertir en el muro antidrones, pero para que eso suceda todas las capitales tienen que estar de acuerdo.

Y parece que en Copenague ha habido acuerdo, pero nada concreto. Para los polacos y los bálticos, es urgente y piden solidaridad. Bueno, solidaridad y mil millones de euros que costaría esa red antidrones en todo el flanco oriental. Cuenta Político, que el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, dice que los del norte llevan años siendo solidarios con los países del sur, en el covid, en la economía… Y ahora es el sur el que tiene que apoyarlos.

O sea, que Europa confía que el muro antidrones sirva para prevenir un ataque ruso, Rusia confía en que sirva para dividir Europa.

¿Moraleja?

Necesitamos un cinturón, para parar tanto dron