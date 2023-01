Marta García Aller: "Le llamáis policrisis al apocalipsis de siempre"

Hoy empieza en Davos el Foro Económico Mundial. Y aunque no parece probable que vayan a encontrar algún remedio para todo lo que está pasando, por lo menos han encontrado una nueva palabra para definirlo. Esta semana en Davos lo que se lleva es hablar de Policrisis.

En realidad, ninguna de las amenazas de las que esta semana hablarán en Davos es realmente nueva. Ni siquiera lo es la propia palabra policrisis. Inflaciones galopantes las ha habido más veces, tampoco es nuevo que haya una guerra o una crisis energética en Europa y ni siquiera el Covid es la primera pandemia. La diferencia es que todas estas crisis se estén dando a la vez. Por eso policrisis es el término de moda, porque se entrelazan múltiples crisis globales al mismo tiempo en una escala sin apenas precedentes.

El escaso nivel de nieve que hay este año en la estación de esquí vecina al congreso de Davos, la ciudad europea más alta, recuerda además que otro de los desafíos para la economía mundial es el cambio climático. Y no es que esté mezclando cosas, es que ese es el dilema de la policrisis, que todas estas crisis están relacionadas. Y lo que puede venir bien como remedio para una cosa, empeora otras. Ya no se pueden tratar los problemas como compartimentos estancos como en los momentos de estabilidad.

La respuesta a la pandemia puede empeorar la inflación, la guerra agravar la crisis alimentaria y las soluciones para la crisis energética retroceder en la lucha contra el cambio climático. Si todo está interconectado, las soluciones también deberían estarlo.

Pero está por ver que vaya a servir para algo esta reunión en Davos de 2700 líderes políticos y empresariales además de para popularizar el término policrisis. Entre tanto, no puedo evitar acordarme de una canción, que no es la de Shakira (aunque no lo parezca hay más canciones). Esta se llama La Vida Moderna y dice que da igual “lo que diga la gente, le llamáis poliamor a los cuernos de siempre”. Pues lo de policrisis suena un poco así. Le llamáis policrisis al apocalipsis de siempre.

¿Moraleja?

Que nos estemos quedando sin palabras para nombrar tanta crisis no es buena señal, pero encontrar soluciones en vez de etiquetas no estaría mal.