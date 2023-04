Marta García Aller: "La Junta no convence a la Comisión Europea, con más regadíos Doñana se estropea"

Meter un árbitro en una campaña electoral siempre es arriesgado. Estamos más acostumbrados a que cada uno diga lo que le venga en gana y que el votante luego elija lo que más creíble le resulta, aunque no se crea nada. Y desde que Doñana está en el centro de la precampaña, por decisión seguramente mal calculada de la Junta, tanto el Gobierno central como el andaluz han dado mucha importancia a lo que diga Bruselas. Y Bruselas ha hablado.

El árbitro es el lituano Virginijus Sinkevicius, comisario de Medio Ambiente. La jugada, convertir en suelos de regadío cientos de hectáreas de cultivos de fresas junto a Doñana. Y el Gobierno de Andalucía se fue hasta Bruselas pidiendo una reunión con el lituano esperando que les diera la razón, pero lo que Sinkevicious le ha dicho al consejero de Medio Ambiente de la Junta no es lo que Ramón Fernández Pacheco esperaba escuchar. Así que ha preferido hacer como que no lo ha oído, que es lo que se hace en campaña.

Dice Bruselas que las medidas de la Junta van en la dirección opuesta a la que deberían y el riesgo de degradar Doñana es alto e inadmisible. Tarjeta amarilla. No habló de multas, pero el mensaje es claro y viene a decir que si no hay un cambio sí que las pedirán.

La Junta no se ha dado por aludida, y eso que normalmente desde la Comisión no suelen ser tan contundentes. La Junta fue a Bruselas a insistir en que si en Doñana no hay más agua para regadíos es porque el Gobierno no ha hecho el trasvase que prometió, pero la Comisión prefiere recalcar que no puede prometerse agua donde no la hay y que la nueva legislación del Parlamento andaluz podría degradar el humedal de Doñana.

Tampoco queda del todo bien parado el Gobierno central, porque la Comisión recuerda que las medidas adoptadas hasta ahora por España para remediar la situación "no son suficientes". Pero eso no es incompatible con que la propuesta del Gobierno andaluz no vaya en el buen camino. El problema es anterior, sí; habría que haber hecho más cosas en los últimos años, sí; pero ahora lo que propone la Junta empeoraría la situación.

¿Moraleja?

La Junta no convence a la Comisión Europea, con más regadíos Doñana se estropea.