Marta García Aller ironiza sobre el nuevo plan de María Jesús Montero: "Hace falta un experto en teoría cuántica para poder entenderlo"

El otro día tuve entre las manos un chip cuántico de Google. Willow lo llaman. Es pequeñito, pero puede cambiar el mundo. Muchos mundos a la vez, de hecho. La computación cuántica es una de esas puertas al futuro que no sabemos cuándo se abrirá. Imagina hacer en un instante lo que las supercomputadoras más rápidas del mundo necesitarían 10 septillones de años en hacer.

Lo más increíble de esta tecnología no es que pueda hacer lo mismo más rápido, sino que promete ir más allá. A la superposición cuántica. Como en los multiversos de Spiderman, en la superposición cuántica las partículas podrían existir en múltiples estados de forma simultánea. No sé si me explico.

Salí de Google pensando que todavía falta mucho, afortunadamente, para esto del multiverso hasta la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de María Jesús Montero. La vicepresidenta prometió ayer un nuevo modelo de financiación que promete que será multilateral y bilateral a la vez. Uno que va a potenciar y restringir la autonomía fiscal de las comunidades. Que fomenta la singularidad y la universalidad. Simultáneamente. Todo a la vez en todas partes.

Hace falta un científico experto en Teoría Cuántica para poder entender mejor el nuevo plan de Hacienda. Montero quiere una financiación que castigará a algunas comunidades, pero en la que ninguna saldrá perjudicada. No permitirá que algunas comunidades bajen impuestos como les dé la gana, pero dice que aumentará su autonomía fiscal.

Lo de aumentar el control y la autonomía, la multilateralidad y la bilateralidad, la singularidad y la universalidad... se entiende mejor después de haber estado escuchando atentamente esas teorías futuristas que contemplan que el universo se podría dividir en múltiples versiones de sí mismo, generando varias realidades paralelas que se superponen y en las que todas las posibilidades se materializan.

Pero María Jesús Montero se ha comprometido a presentar entre enero y febrero un nuevo modelo de financiación autonómica que cumpla todo eso. Lleva más de una década pendiente, pero promete tenerlo en 60 días. Va a ser difícil. La revolución cuántica de los multiversos va a tardar bastante más.

¿Moraleja?

Para creerse este modelo, falta un universo paralelo