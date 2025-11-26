Marta García Aller ironiza sobre el lenguaje de las tramas de corrupción: "Por más dinero que roben no veo que ninguno tenga vocabulario"

Cuantas más tramas de corrupción salen a la luz, más claro queda una carencia esencial que tienen los políticos corruptos. Los hay con gustos caros y con vicios zafios, los hay brutotes y finolis, puteros y beatos, algunos guardan el cash en el altillo, otros en sofisticados entramados en paraísos fiscales, pero hay algo que por más dinero que roben no veo que tenga ninguno: vocabulario. Qué poco mimo ponen las tramas corruptas a sus mensajes en clave. Y qué caro les sale. Mucho testaferro y poco filólogo.

Mira la trama de Almería, presuntamente vinculada a mordidas por contratos de obras públicas y fraude en la compra de mascarillas que ha llevado a la detención del presidente de la Diputación, del PP, y otras siete personas. La UCO llevaba investigándolos desde 2020. ¿Y además de sobrecostes sospechosos en los contratos y típicos gastos abusivos de efectivo, qué otros indicios sólidos manejan? Su obsesión por los dientes y las caries.

En sus mensajes, estos ex altos cargos del PP presuntamente corruptos hablaban todo el rato de dientes, como Koldo de chistorras y lechugas y los Pujol, juzgados en la Audiencia Nacional, de 'misales'. Distintos estilos, mismo fin.

A los de Almería le dio por las caries, presuntas caries. "Tengo las muelas picadas por tu culpa... he pedido cita al dentista para ir", decía uno; "yo también me tengo que hacer una limpieza", decía otro; “¿has encontrado la pieza que te tienen que implantar”… Y así. Cada vez que alguno firmaba un contrato en la Diputación, alguien iba al dentista. Y, claro, el magistrado que investiga la trama sospecha de tanta alusión absurda al dentista.

Nada más firmar uno de los contratos de mascarillas que se investiga en Almería por los sobrecostes de cientos de miles de euros, a los tres minutos de firmarlo, el ex presidente de la Diputación mandó al chat de presuntos corruptos un emoji: una muela para avisar de una mordida. Muy sutil no parece. No más que las chistorras y los misales.

¿Moraleja?

Los corruptos dejan muchas pistas

por no contratar un buen lingüista