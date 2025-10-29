La primera de la mañana

Marta García Aller hace un homenaje a las 229 víctimas de la dana un año después de la tragedia: "Merecen ser recordadas"

La periodista ha querido realizar un mensaje de recuerdo para todos los fallecidos en el comienzo del programa especial de Más de uno desde Paiporta por el aniversario de la tragedia.

Marta García Aller

Madrid |

La periodista, escritora y profesora madrileña Marta García Aller

Un año. Un año sin Juan: que veía la tele en Paiporta cuando llegó la riada; Isabel también estaba en casa, un bajo; Amparo aguantó lo que pudo flotando en un colchón; Enrique, en silla de ruedas, en Utiel. Francisco intentó agarrarse a un árbol en Sedaví; a Felipe le pilló yendo a por su coche en Catarroja y a Manuel en Paiporta; Aixinia y Florin estaban en Alfafar; Luciano fue a mover su coche en Catarroja; Miguel bajó al sótano.

Paco iba en coche con sus nietos; Cándido estaba con sus perros en Cheste; a Francisco José le pilló en su garaje de Benetússer; José volvía del trabajo en su coche, igual que a Elvira y Elisabeth. Adela salió de trabajo en Beniparrell y tampoco llegó a casa; Juan Vicente conducía de Torrente a Aldaya; Eva salía del polígono de Reva, en Ribarroja. También a Janine la pilló allí, subida a un coche, embarazada de ocho meses.

A Rafael y Consuelo la corriente se los llevó agarrados de la mano; Izán y Rubén jugaban con su padre cuando la riada entró en su urbanización de la Curra; Mónica y Jonathan estaban en el segundo piso cuando la riada los arrastró río abajo en Letur; igual que a su vecina Dolores. Antonia estaba en la cocina, hablando por teléfono con su hermano; Aurelio daba un paseo en Alfafar; Bassem conducía un camión en Aldaia; Julián, entre Buñol y Chiva.

Antonio, Miguel, Vicente y José Luis estaban juntos comiendo en Chiva; Anunciación en casa, en Utiel; Lourdes llevaba a Angelina en brazos, su bebé de tres meses; Milagro iba de Picanya a Silla y se subió al capó, pero la riada la arrastró; Iluminada estaba en su casa en Alfafar; Nelson volvía a Valencia en coche; Ernesto estaba en Picanya; Fernando, en el parking del súper de Benetusser; Don y Terri iban a echar gasolina en Pedralba; Conxín estaba en Masanassa.

Y Andrés, José Carlos, y Raquel y el pequeño Neizan; y Sixto, y Sara y José y Maruja… La lista es demasiado larga. Son muchos más los que faltan.

¿Moraleja?

229 víctimas de la riada

merecen ser recordadas

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer