Marta García Aller: "El Gordo da mucho dinero, pero puede ser muy traicionero"

Menos mal que no nos va a tocar el Gordo. De verdad, menos mal. La probabilidad de ganar el Gordo con un décimo es de 1 entre 100.000, es decir, de un 0,001%. Pero la probabilidad de acabar arruinado cuando a uno le toca el Gordo es del 70%. No compensa. 7 de cada 10 personas a las que les toca la lotería acaban arruinados en cinco años, según un estudio.

El Gordo te da dinero, pero no cabeza para gastarlo. Es como ganar elecciones, te da el poder pero no cabeza para ejercerlo.

He traído más consuelos para cuando empiece el sorteo, o mejor dicho, para cuando acabe y se nos quede la cara de todos los años, que lo de apelar a la salud está muy visto y tan buena salud no sé si tenemos.

Otro estudio de estos que se hizo con un grupo de ganadores de lotería reveló también que, un año, solo un año después de haber ganado un gran premio, los agraciados no eran más felices que los que no habían ganado nada. A ver, el estudio revelaba que sí, que ventajas tiene. Los que ganan los premios más cuantiosos tienen luego mucha más satisfacción vital. Pero más satisfacción, no es más felicidad, no es lo mismo.

Satisfacción es cómo cada uno ve su calidad de vida, si buena o mala, y 'felicidad' mide los sentimientos cotidianos. Y ganar la lotería no da la felicidad. Aunque a veces haga falta un experto para notar la diferencia.

El tercer consuelo para los que no nos va a tocar es mi favorito. Espero que lo estén escuchando bien alguno de los que lleven hoy el gordo. Porque hay una manera en la que el dinero sí da más felicidad, según estos estudios. Es cuando los ganadores lo gastan en ayudar a los demás en vez de a sí mismos. Pues eso, que enhorabuena a los premiados. Y si necesitan que les echemos una mano a gastarlo, para eso estamos.

¿Moraleja?

Por si hoy sirve de consuelo: el Gordo da mucho dinero, pero puede ser muy traicionero.