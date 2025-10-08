Marta García Aller: "El Gobierno quiere que veamos efectivo por todas partes para normalizar el de Ferraz"

En el PSOE fijo que han visto El secreto de Thomas Crown. ¿Te acuerdas de la película en la que sale ese cuadro de Magritte con un hombre de frente, de traje, con sombrero y una manzana verde en su cara? En la escena final, Crown engaña a todo el museo vistiendo a mucha gente como el de la pintura de Magritte. Para despistar.

Pues es lo que están haciendo con el efectivo. No para de salir gente en el PSOE diciendo que el 'cash' está por todas partes. En vez de explicar el origen del trasiego de sobres en Ferraz, que la UCO dice que no está documentado, quieren convencernos de que pagar en efectivo sin tickets ni recibís es lo normal en todas las empresas, en los partidos y hasta en el Senado y el Congreso.

Lo dijo ayer Patxi López, que para despejar cualquier duda de que no hay financiación ilegal en su partido, se inventó que el pago en metálico es una práctica habitual en el Congreso. Pero en la Cámara Baja se abonan vía transferencia. Aquí lo de soltar al hombre de Magritte ha salido regular.

Desde el Gobierno, el mismo Gobierno que bajó el límite para los pagos en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros en 2021, el mensaje es similar. Quieren que veamos efectivo por todas partes para normalizar el de Ferraz. De Pilar Alegría hasta el ministro de la cosa digital. De pronto, todos normalizan el efectivo. ¿No es Óscar López el responsable de Transparencia?

Pues explicaciones, ninguna. Niegan ningún dinero oculto y que si lo había era cosa de Abalos, Koldo y Cerdán. Y a lo mejor es verdad. Pero, claro, siendo ellos los que manejaban el partido, la duda de los chanchullos es razonable. Y si la UCO encuentra mensajes hablando de ir a recoger dinero en sobres de origen desconocido en Ferraz, pues, hombre, estaría bien que dieran alguna explicación más.

Pero seguimos sin saber de dónde salía el efectivo que salía de Ferraz en sobres. Ni a quién iba. Ni los tickets ni los recibís. Porque en vez de dar explicaciones de sus sobres, quieren que veamos sobres por todas partes. Surrealista.

¿Moraleja?

Ferraz no despeja

las dudas de sus pagos a tocateja