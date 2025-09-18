Marta García Aller: "Lo de Gaza es una barbarie humanitaria, no una operación inmobiliaria"

Andábamos a vueltas con la importancia de las palabras y si genocidio es el término adecuado para denunciar los horrores que sufren los gazatíes. Y llega el ministro israelí de Finanzas y lo llama "negocio inmobiliario". Eso ha dicho.

Negocio inmobiliario. Bezalel Smotrich, uno de los ministros más supremacistas de Netanyahu, que ya es decir, aseguró ayer en una conferencia en Tel Aviv que Israel "ha invertido mucho dinero en esta guerra", así que tienen que estudiar bien "cómo repartirse la tierra en porcentajes". Esto que dijo es literal, ¿eh?

Añadió que "la demolición es el primer paso de la renovación (renovación) de la ciudad" y se enorgulleció de que esa demolición ya va muy avanzada. El ministro israelí está hablando del bombardeo sistemático de 600.000 personas como si fuera la reforma de un pisito con vistas al mar.

Gaza, ciudad de vacaciones a orillas del Mediterráneo. Un paraíso de las finanzas. Un destino turístico sin par. Clima soleado todo el año, dirán los folletos. Y para entonces la Corte Penal Internacional seguirá estudiando los indicios de genocidio. 18 años tardó en juzgar el genocidio de Ruanda. 20 años esperó Darfur a que la justicia internacional empezara el caso.

Con la prisa que tiene el ministro de Finanzas israelí en rentabilizar la destrucción de Gaza es probable que tarde menos el resort que el juicio. Para entonces seguro que el metro cuadrado gazatí está por las nubes.

Gaza, ciudad de vacaciones, parecía una 'boutade' cuando The Washington Post reveló que era un proyecto que corría por los pasillos de Washington. Donald Trump, promotor inmobiliario antes que presidente, está encantado con la idea de hacer del litoral palestino una Riviera de Oriente Próximo.

Entre tanto, solo en las últimas 24 horas, unas 100 personas han muerto y casi 400 han resultado heridas. Aunque es difícil saber cuántos muertos hay en Ciudad de Gaza solo en los bombardeos de ayer porque los equipos de emergencia no dan abasto entre los escombros. Esos escombros a los que el ministro israelí llama 2el primer paso para la renovación de la ciudad".

¿Moraleja?

Es una barbarie humanitaria, no una operación inmobiliaria