Marta García Aller: "Feijóo no quiere pactar con Vox en Europa, pero en España los tiene hasta en la sopa"

De todas las cosas que Feijóo estuvo ayer comentando en la entrevista que le hiciste aquí mismo, déjame que vuelva a darle una vuelta a una que no termina de quedarme clara. Y no será porque Feijóo no nos lo ha explicado ya varias veces. El líder del PP está en contra de pactar con la extrema derecha en general y en particular con Vox. En Europa. Porque en España no solo pacta, sino que gobierna con Vox en cinco comunidades.

Una cosa es Europa, donde el PP está súper en contra de que la derecha tradicional pacte con partidos de extrema derecha como la de Orban y Abascal, y otra en Castilla y León, Comunidad Valenciana. Extremadura, Baleares y Aragón. ¿Me olvido alguna? Nos explicó Feijóo que es porque sus gobiernos en España ofrecen estabilidad, no como el sanchismo. Los principios ya tal.

Es arriesgada esta nueva estrategia de Feijóo. No me refiero a distanciarse por fin de Vox, que tiene todo el sentido teniendo en cuenta que se trata del partido que le quita votos de un extremo y le aleja de los votantes huérfanos de centro. Mucho han tardado en acusar al partido de Abascal de algo tan obvio como ser “seguro de vida del sanchismo” para movilizar el voto de la izquierda.

Menos sentido tiene hacer como que no existe contradicción en negarse a pactar con ellos en Europa, porque Abascal y Orban a Feijóo le parecen ahora lo peor, pero luego estar gobernando con ellos en España como que no quiere la cosa. Le sería más fácil hacer olvidar los pactos de Bruselas en Valladolid, Cáceres o Valencia que no viceversa.

Arriesgado es también estar ahora tan a favor de Giorgia Meloni y considerarla proeuropea. Así la llamó Feijóo. La italiana que antes de ser primera ministra planteaba la disolución de la eurozona y la vuelta a las monedas locales le parece ahora a Feijóo de lo más proeuropea porque ya no quiere salir de la UE. A cualquier cosa le llamamos ahora moderación.

¿Moraleja?

Feijóo no quiere pactar con Vox en Europa, pero en España los tiene hasta en la sopa.