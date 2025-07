Marta García Aller: "Se equivoca el PP quitándole importancia a la investigación a Montoro"

Nuevo giro de guion, justo a final de temporada. Reaparece un viejo protagonista, uno de hace por lo menos ocho temporadas. Cristóbal Montoro imputado por vender presuntamente influencia política en el Ministerio de Hacienda durante los gobiernos de Rajoy, entre 2011 y 2018.

Y mira que 2025 estaba dando juego. Anda que no ha habido imputados esta temporada. Del Fiscal General del Estado al ex ministro de Transportes, de la esposa del presidente del Gobierno, al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay imputados ex secretarios del Organización (dos), asesores, fontaneras, una ex presidenta de Adif, y un ex presidente de diputación que salió corriendo a aforarse. Y algún delegado de Gobierno que me olvido por ahí. Presuntamente todo, faltaría más. Pues lo de acabar temporada con el ex ministro de Hacienda de Rajoy no lo vimos venir.

Quién nos lo iba a decir, que íbamos a acabar temporada con pesquisas judiciales de chanchullos en aquel todopoderoso Ministerio de Hacienda para favorecer empresas energéticas. Fíjate si hace mucho de aquello que por entonces en la política española aún era normal presentar Presupuestos.

Y, sin embargo, es un caso de total actualidad. No es agua pasada como intenta hacer creer el PP. Se equivoca quitándole importancia a la investigación a Montoro alegando que en este caso "no hay mordidas ni prostitutas". Como si reivindicara una manera más decente de corromperse como Dios manda. Corruptos de bien.

Quitar importancia a la corrupción del pasado, cuando es propia, y dársela solo a la de ahora, cuando es ajena, genera desconfianza. Es un truco cutre de ilusionismo que rellena canutazos y tertulias mientras vacía de credibilidad las instituciones. Tan cutre como poner el foco en los casos de corrupción del pasado para relativizar los de ahora. Tan burdo como el victimismo impostado de achacar cualquier imputación a una persecución política y judicial.

La reaparición de un viejo personaje en una nueva trama funciona muy bien, porque pone al resto de protagonistas, los de ahora, en el espejo. También sus argumentos.

¿Moraleja?

Imputan a Montoro y todos gritan 'y tú más' a coro.