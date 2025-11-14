Marta García Aller destaca el único consenso de la política española: "A Sánchez y Feijóo les gusta Rosalía"

No es sobre cómo solucionar la crisis de vivienda, ni el cambio climático, ni mucho menos sobre los Presupuestos. Tampoco sobre política internacional, ni inmigración. Pero, mira, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo por fin se han puesto de acuerdo en algo. A los dos les gusta Rosalía. Solo debían de faltar ellos por opinar sobre 'Lux'.

El líder de la oposición se lo dijo a Rufián anteayer en el Congreso, cuando el diputado republicano ironizaba en la tribuna con que si gobernara el PP en TVE cambiarían a Pepa Bueno por Bertín Osborne y a Vito Quiles por Broncano y dejaría de aparecer Rosalía. Feijóo le replicó que Rosalía sí. Por ahí sí que no pasa. De Vito Quiles no dijo nada. Pero Rosalía sí le gusta al líder del PP.

Y ayer Pedro Sánchez se quitó la corbata, se vistió de indie y se fue a Radio 3 a decir en la radio pública más hipster que el disco de Rosalía es una maravilla. Circula estos días un meme, no sé si te habrá llegado, en el que uno le saca a otro una navaja y le dice "esto es un atraco". "Menos mal", responde el que levanta las manos, "pensaba que era otra opinión sobre Rosalía".

Ya estamos todos. También el presidente ha considerado urgente darnos la suya. Lo hace además en pleno debate sobre la independencia de la radiotelevisión pública. Bueno, debate, lo que se dice debate no hay mucho. Hay bastante unanimidad. Más todavía que sobre el disco de Rosalía.

El presidente explicó en Radio 3 a los cuatro periodistas musicales que le entrevistaban, entre risas, (la pregunta más difícil que le hicieron fue cómo saca tiempo para escuchar música), que cuando deje de ser presidente "dentro de muchos años", dijo, podrá retomar lo de "ir mucho a festivales". O sea, que tiene más ganas de ir al Sónar que a las urnas... pero ya se ha vestido de candidato.

Entre tanto, la legislatura sigue bloqueada y el único pacto de Estado que parece posible es el de Rosalía.

¿Moraleja?

Ponerse de acuerdo es la anomalía, por lo menos nos queda Rosalía