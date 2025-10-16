Marta García Aller destaca un nuevo estudio de la NASA sobre extraterrestres: "No somos lo suficientemente interesantes para que vengan a buscarnos"

No voy a hablarte del Planeta, aunque es donde estuve anoche y de lo que hoy hablará todo el mundo. Voy a hablarte de los planetas. De otros planetas. Porque un científico de la NASA acaba de plantear un estudio muy interesante sobre vida extraterrestre en la galaxia. Uno que, la verdad, no vi venir para explicar por qué ante cientos de miles de millones de planetas, no hemos visto aún signos convincentes de vida inteligente más allá de la Tierra.

Esta nueva hipótesis científica de por qué no nos han encontrado es porque se aburrieron y dejaron de molestarse en buscarnos. O sea, puede que haya vida extraterrestre, pero no somos lo suficientemente interesantes como para que se molesten en venir a buscarnos.

Este artículo científico que recoge The Guardian plantea lo que podríamos traducir como el principio de "mundanidad radical". Propone la existencia de un número modesto de civilizaciones extraterrestres con una tecnología no mucho más impresionante que la nuestra. Puede haber vida extraterrestre, pero nada del otro mundo.

O sea, "más avanzados, pero no mucho más. Como tener un iPhone 42 en lugar de un iPhone 17". Así resume su teoría el astrofísico Robin Corbet. Una teoría revolucionaria, precisamente porque no está proponiendo nada revolucionario. Y ahora que en este planeta todo parece cada vez más extremo, más polarizado, en el que nada parece normal, llega la idea de que la vida extraterrestre sea lo verdaderamente mundano.

El principio de mundanidad radical explica el gran silencio de vida más allá de La Tierra porque esas civilizaciones extraterrestres su tecnología sería similar a la nuestra. A lo mejor se parecen tanto que tienen otro Trump, otro Ábalos, otra Oreja de Van Gogh y otra discusión sobre la RAE y el presupuesto de la OTAN. Normal que les demos pereza.

Después de explorar la galaxia con sondas robóticas, ni siquiera merecemos la pena el esfuerzo del viaje. Y esa apatía seguramente sea la cualidad más humana y fascinante que le hemos atribuido jamás a los extraterrestres.

¿Moraleja?

Si somos tan parecidos, normal que les resultemos aburridos