Marta García Aller denuncia el peligro de Grok, la IA de Elon Musk: "Desnuda a una famosa, a tu vecina, a tu hija… "

La que se está liando con Grok, la IA de Elon Musk. Grok permite ahora ir por ahí desnudando gente. O hacer que abra las piernas o la boca para emular un gesto sexual. El generador de imágenes de Grok, integrada en X, más X que nunca, permite que cualquiera manipule y tuitee fotos porno en segundos. Desnuda a una famosa, a tu vecina, a tu hija… Sin ningún conocimiento técnico, basta con pedírselo. Grok, desnuda esta mujer. A la carta. No es un error del sistema, está pensado para hacer negocio y ganar suscripciones.
Por más que a los tecnomagnates libertarios les cueste comprenderlo, los humanos tenemos derechos. Y no se puede ir desnudando gente sin su consentimiento, tampoco digitalmente. Publicar una foto tuya en redes sociales no autoriza a que cualquiera la use y la modifique. Y menos a que te desnude o la utilice para montajes porno.
A las críticas, Elon Musk respondió tuiteando una foto suya en bikini manipulada por Grok con varios emojis de risas. Qué divertido, ¿eh, Elon? Qué provocador. Pues no. Ni divertido ni inofensivo, Grok es mucho más que un pasatiempo pajillero. Normaliza el abuso y está sirviendo para desnudar menores también. Un asco.
Varios países se plantean prohibir Twitter por no frenar este descontrol. Y no es incontrolable. Otras IA bloquean estas prácticas. Y anda que Elon Musk no ha introducido controles en Grok. Para empezar, su IA está manipulada, él mismo lo ha reconocido, para que solo diga cosas positivas sobre él. Grok también elogiaba a Hitler y lanzaba consignas antisemitas. Esto creo que sí lo corrigió. Por cierto, ¿sabes quién acaba de anunciar que va a integrar Grok como su IA? El ejército de EEUU. No nos está quedando muy tranquilizador 2026.
Y tras el revuelo estos días, Grok ha vetado la posibilidad de crear desnudos con Grok… solo en la versión gratuita. Si pagas, puedes quitarle la ropa a tu vecina sin su consentimiento. En nombre de la libertad de expresión, claro. Qué valientes y transgresores estos magnates tecnológicos, ¿eh?
¿Moraleja?
Musk nos toma por idiotas
mientras nos deja en pelotas