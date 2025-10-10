Marta García Aller: "Darle a Trump el Nobel de la Paz, sería hipócrita pero eficaz"

Nunca pensé que diría esto, pero tal vez sea buena idea que Trump gane hoy el Nobel de la Paz. El del Comité Noruego no sé, pero mi voto lo tiene. Me ha convencido Villarino con su artículo de hoy.

En nueve meses en el poder, Trump ha bombardeado Irán y varios barcos venezolanos, ha amenazado con anexionarse Groenlandia y Canadá y mandar militares a México; ha cancelado fondos para ayuda humanitaria. Y ha amenazado a sus propios ciudadanos con utilizar el ejército contra ellos, considerando al que piense diferente como enemigo. No parecen méritos para un Nobel de la Paz, es verdad.

Pero las reglas del mundo han cambiado. Podemos discutir si las ha cambiado él o si él ha llegado a presidente de EEUU precisamente porque las reglas han cambiado. Pero la diplomacia no es la que era. Han sido su ego y su personalidad volátil y amenazante, (no sus conocimientos en geopolítica ni diplomacia, porque no los tiene), los que han conseguido que esté prosperando un plan de paz entre Israel y Hamas para Gaza.

Pero no es por este alto el fuego que sería bueno que Trump recibiera el Nobel de la Paz. Es por su humor. Porque no ganarlo le pondría hoy de muy mal humor. Y eso sí que es malo para la paz. Cuando Trump está enfadado es más peligroso. Y del todo imprevisible, como la Reina de Corazones.

No sabemos a quién sería el próximo al que un Trump enfadado puede mandar que le corten la cabeza. Tiembla Zelenski. Pero puede tocarle a cualquiera. Ayer mismo dijo en la Casa Blanca que quizás haya que echar a España de la OTAN.

El comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo tiene un talón de Aquiles: el narcisismo. Y si la paz almidonara su ego más que el papel de matón, a lo mejor ese Nobel evita mucha catástrofe. Así que mira, mejor que los de la Academia le den el Nobel mientras nos guiñan un ojo mirando a cámara.

¿Moraleja?

Darle a Trump el Nobel de la Paz, sería hipócrita pero eficaz