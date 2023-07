Marta García Aller: "La campaña empezó con las mentiras de Sánchez y acaba con las de Feijóo"

Seguimos a vueltas con las mentiras. La campaña empezó con las de Sánchez y acaba con las de Feijóo. Las de Sánchez son más mentiras, porque ha tenido toda una legislatura para ello. Pero Feijóo no lleva mal ratio teniendo en cuenta que solo le estamos contando las de esta campaña.

Cuando el viernes entrevistaste a Feijóo le preguntaste, igual que a Sánchez, por qué mintió. Y cuando te preguntó qué mentiras había dicho, le enumeraste varias que dijo en el debate: como que el juez archivó el caso Pegasus por falta de colaboración de Sánchez. Él se excusó en que eso era lo que decía un teletipo que nadie ha sido capaz de encontrar una semana después. Le recordaste también que no era cierto que el PP siempre haya revalorizado las pensiones a favor del IPC, que durante los años de Rajoy se actualizaron muy por debajo. Él no salió de sus trece.

Ayer Feijóo volvió a insistir en la mentira de la revalorización de las pensiones en una entrevista en TVE que le ha salido rana. El candidato repitió que el PP siempre ha actualizado las pensiones conforme al IPC y, por más que se empeñe Feijóo en repetirlo, sigue sin ser cierto. Podía haber dicho que Zapatero es el único que congeló las pensiones, pero no dijo eso. Dijo que el PP revalorizó las pensiones conforme al IPC y es falso. No lo hizo ni en 2012, ni en 2013 ni en 2017, como le recordó la periodista Silvia Intxaurrondo. Se revalorizaron pero lo menos del IPC. Era falso el dato y falso también que pediría disculpas si se estaba equivocando.

La campaña empezó con las mentiras de Sánchez que muchos excusaron como cambios de opinión. Y ahora el foco está puesto en las mentiras de Feijóo que en el mejor de los casos son una equivocación. Pero no sé qué es peor. ¿Miente Feijóo con el dato de las pensiones o se equivoca una y otra vez? ¿Miente o no entiende el candidato la diferencia entre subir las pensiones la mínima o hacerlo con el IPC? Honestamente, no sé qué es peor. Si la mentira o la ignorancia.

¿Moraleja?

Los que afeaban preguntar por sus mentiras a un candidato, con el otro les parece buena idea de inmediato.