Marta García Aller: "El calentamiento global, en campaña, debería ser crucial"

Los días más calurosos que jamás hemos vivido están a punto de llegar. Esta semana ya se han batido dos veces los récords mundiales de temperatura. Primero el lunes, el lunes fue el día más caluroso del planeta si miramos la temperatura global promedio, que hace la media del Ártico a Badajoz. El martes volvimos a batir el récord. Y es probable que este mes de julio vaya a ser el más cálido de la historia. No solo el julio más caluroso, el mes más caluroso de la historia del planeta.

No estoy dando información meteorológica. En realidad estoy hablando de política y de la campaña electoral. Pero antes déjame recordar que en España este fin de semana se pueden llegar a los 44. 44º. Cada vez hay más zonas en España con situaciones de calor extremo. Porque en España el ritmo del calentamiento es más rápido que el de la media mundial. Además, aquí al calor se suma a la sequía, al aumento de la temperatura del mar y el riesgo cada vez mayor de incendios virulentos.

Y que todo esto tiene mucho que ver con el cambio climático es algo demostrado que casi nadie duda. Según una encuesta, el porcentaje de españoles que duda de la existencia del cambio climático residual. Un 90% está de acuerdo. En España el negacionismo climático es residual y no existen apenas diferencias entre votantes del campo y la ciudad. Incluso entre los votantes de Vox, el único partido escéptico, son mayoría los votantes que no dudan de la existencia del cambio climático (un 64%).

Por eso hablar de creer o no en el cambio climático puede ser confuso. No hablamos de creer o no en la inflación, es obvio que está ahí. No sé si hará falta leerse los últimos informes científicos que advierten de que España va a ser uno de los países del mundo más castigados por el cambio climático para darnos cuenta de que esto va en serio. Pero sí que es el momento de prestar más atención a los programas electorales, a ver quién se lo toma en serio y quién no.

¿Moraleja?

España es uno de los países más castigados por el calentamiento global y esto en campaña debería ser crucial.