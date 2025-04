Marta García Aller: "No ayuda a las víctimas de ninguna violencia, cuestionar la presunción de inocencia"

Poner de acuerdo a todas las asociaciones de jueces y fiscales tiene su mérito. No tendría nada de extraordinario que jueces y fiscales estén de acuerdo en que no se puede cuestionar la presunción de inocencia de no ser porque la carta va dirigida a la mismísima vicepresidenta del Gobierno.





Flaco favor le hace María Jesús Montero al feminismo con sus declaraciones sobre la sentencia de Dani Alves. Dijo que era una vergüenza “que la presunción de inocencia esté por encima de la declaración de una mujer”. Y más daño todavía enredándose en rectificaciones obtusas que no terminan de llegar. Con lo fácil que hubiera sido salir a decir que se equivocó.





Y digo que flaco favor le hace a las víctimas de agresiones porque escuchando cómo desde el poder se cuestiona la presunción de inocencia, le hace un enorme favor a los discursos más antifeministas del momento. Debe de estar Vox encantado con esto, porque llevan tiempo cuestionando que en los tribunales se crea a los hombres y sembrando miedo entre los adolescentes, haciéndoles creer que las discotecas están llenas de mujeres cuya sola palabra puede ser creída para acusarles sin pruebas. Y no.





No es así. En España se denuncian apenas una de cada 10 agresiones sexuales. Muy pocas mujeres denuncian por miedo a no ser creídas. Precisamente porque saben lo difícil que es probar un delito como este. Pocas denuncian y, de las que denuncian, a muy pocas les dan la razón los tribunales. Solo una de cada diez denuncias acaba en condena.





La vergüenza no es la presunción de inocencia, vicepresidenta, eso es una garantía fundamental del estado de derecho. La vergüenza es que una vicepresidenta del Gobiernocuestione la presunción de inocencia. Y que eso alimente el victimismo impostado del antifeminismo que quiere hacer creer a los hombres que las víctimas son ellos cuando en realidad la mayor parte de agresiones sexuales siguen sin denunciarse porque las mujeres tienen miedo a no ser creídas. Eso también es una vergüenza.









¿Moraleja?





No ayuda a las víctimas de ninguna violencia, cuestionar la presunción de inocencia