Marta García Aller: "Aumentan las sospechas de que el PSOE manejaba una caja b"

Aumentan las sospechas de que el PSOE manejaba una caja b y pagaba en sobres a su ex secretario de Organización. El que está en la cárcel no, el otro. Y a su asesor, Koldo. Las pesquisas aparecen en el último informe que la Guardia Civil ha entregado al Supremo. Esos supuestos pagos de Ferraz en metálico a Ábalos y Koldo, coinciden en el tiempo con los indicios de amaños en el Ministerio de Transportes. Todo presunto, de momento.

Sánchez ha negado la financiación ilegal del PSOE, con la misma convicción que el PSOE negó que Santos Cerdán estuviera en el ajo, que Aldama entrase en Ferraz, o que en el Ministerio de Transportes de Ábalos hubiera chanchullos. Ya lo decía Rajoy en tiempos de Bárcenas, todo es falso salvo alguna cosa. Salvo cada vez más cosas.

Con este informe de la UCO que revela que Abalos y Koldo recibían del PSOE dinero en efectivo "sin respaldo documental". No acusa directamente de financiación ilegal, pero la cosa se complica. Contabilidades paralelas de partidos ha habido muchas, pero cada una es corrupta a su manera.

En este hay txistorras, que es como Koldo y su mujer llamaban a los billetes de 500 que por lo visto iban a cambiar a un pequeño supermercado de Santesteban, al norte de Navarra. Mira que es bonito ese enclave a orillas del Bidasoa, pues la foto del supermercado Suma al que iban a cambiar las txistorras por billetes pequeños no puede ser más cutre y más gris. Los entresijos de la corrupción siempre lo son.

Según la UCO, Koldo recibía una o dos txistorras al mes. A diez euros el kilo, saldrían unas 50 ristras de txistorras por txistorra. Koldo y su mujer tenían tantas txistorras que no sabían qué hacer con ellas. Lo comentaban entre ellos en los mensajes que ha interceptado la UCO. En otro mensaje, dice que la secretaria del PSOE le ha dicho que pase a recoger su dinero, con foto y todo de un sobre con membrete del PSOE con 2928 euros en billetes pequeños y monedas. Mucho más cómodo que en txistorras.

¿Moraleja?

Pagos de Ferraz en efectivo,

más problemas para el Ejecutivo