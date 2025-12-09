Marta García Aller advierte sobre la estrategia antieuropea de Trump: "Trump pisotea la alianza europea"

A la manera en la que los gangsters ofrecen su protección, y susurran que si no tienes cuidado van a pasarte cosas horribles, anda Trump advirtiéndonos a los europeos de que vamos en mala dirección.

No ha sido en un callejón del Bronx, sino en la Casa Blanca, durante un acto en el que anunciaba unas ayudas de 12.000 millones de dólares a los agricultores estadounidenses que están sufriendo por los aranceles que él mismo impuso. Están funcionando tan bien, que ya ha empezado a rescatar a sus supuestos beneficiarios.

Trump vuelve a atacar a Europa. ¿La razón? Enterarse de una multa de 120 millones de euros de Bruselas a Twitter. Se extrañó de que Elon Musk no le pidiera ayuda con eso. A lo mejor porque a Musk le sale más barato pagar esa multa ( y poner su algoritmo a criticar a la UE), que deberle otro favor a Trump.

El exabrupto antieuropeo no ha sido un calentón, es estrategia. Llega después de la presentación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Las claves geopolíticas del presidente se muestran más críticas con la Unión Europea que con Rusia. Trump no ve a Putin como un adversario ni siquiera como una amenaza. A la Unión Europea, sí. Los déspotas del mundo tienen mucho que celebrar al leer ese documento. Los demócratas, motivos para preocuparnos, especialmente a este lado del Atlántico.

La única parte del mundo donde esa nueva estrategia de seguridad de la Casa Blanca señala como amenaza a la democracia y a la libertad de expresión parece ser Europa. Ni Irán ni siquiera en Corea del Norte. Solo ve Europa contraria a sus valores y a la que exige cambiar de estrategia. Y acusa a Bruselas, no a Pekín ni a Moscú, de antidemocrática. Qué extraño, ¿no? Justo el lugar del mundo que está tratando de acotar el poder de sus amigos milmillonarios, dueños de las tecnológicas.

A lo mejor es porque la palabra clave de la amenaza que ve Trump no es Europa, sino Unión. Y los europeos como bloque somos más fuertes. Aunque todavía no sepamos bien qué hacer con ese poder.

¿Moraleja?

Trump pisotea

la alianza europea.