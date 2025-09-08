La curiosidad local

Maku Gago, la influencer que ha saltado a la fama a los 69 años

Más de uno ha continuado el camino que inició el pasado martes con la 'Curiña' de Redondela. En esta ocasión conectamos con Más de uno, Bahía de Cádiz para hablar con una de las vecinas más famosas de San Lucar de Barrameda, Maku Gago. Maku ha conseguido hacerse influencer a los 69 años, en la actualidad cuenta con más de 70.000 seguidos entre TikTok, Instagram y Facebook. El contenido que sube a las redes sociales trata principalmente sobre los outfits que utiliza y lo hace de manera desinteresada, sin monetización. Su pareja es la encargada de grabar sus vídeos y tomar las fotos, y en ocasiones está sometido a una presión algo excesiva por parte de Maku. Lo que más agradece Maku es el apoyo y cariño que siente por parte de sus seguidores, repartidos por todo el mundo.