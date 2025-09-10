La curiosidad local

El kiosko del Hospital de Basurto continúa vivo

Este jueves conectamos con Más de uno Bizkaia, desde donde nuestra compañera, Iratxe de la Fuente, nos ha contado una buena noticias, el kiosko del Hospital de Basurto ha conseguido encontrar relevo. Se trata de un negocio bastante peculiar, no solo por la ubicación, sino por su amplia gama de oferta, desde un periódico a cuchillas de afeitar, tanto es así que su antigua regente le denominaba 'El pequeño Corte Inglés'. Julen es el nuevo sucesor, cuenta con experiencia, puesto que lleva diez años regentando negocios de este tipo, ahora con diez días al frente del nuevo negocio, afirma que la demanda es altísima, pero que está feliz de regentar este negocio que ve como una oportunidad.