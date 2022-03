LA VIDA DE JOSEMI

Josemi, indignado sobre los Oscar: "O se gana o se pierde"

Josemi Rodríguez-Sieiro opina en 'Más de uno' sobre el tortazo de Will Smith a Chris Rock, también sobre la posibilidad que su mujer, Jada Pinkett, al ver que Will Smith sonreía ante la broma del presentador le diría que no consintiese esa situación hasta alentarle de que fuese a agredir a Chris Rock, según la teoría de Josemi. Por otro lado, comenta sobre los ganadores de los Oscar, entre ellos el cortometraje de animación español.