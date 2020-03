José Ramón la Morena: "Rubiales es patético y se va a agarrar al sillón con las uñas hasta que le recoja la naturaleza"

Después Rubiales dio una rueda de prensa contestando preguntas en vídeo, al estilo Moncloa, porque en su ignorancia cerril, ya se ve más presidente que el de la Moncloa, y ahí desvarió en barbaridades como la de acusar a La Liga de no haber asegurado contra la epidemia del virus los derechos de televisión, algo que cualquier estudiante de derecho sabe que es imposible, pero en la siguiente pregunta se arrastra baboseando para hablar del presidente de la UEFA, que tiene los derechos de televisión de la Champions, y de la Eurocopa, y que evidentemente no los tiene asegurados ante el coronavirus…pero ahí, babea y lame los pies de su jefe, al que llama mi amigo Ceferín.

Fue nauseabundo escucharle, desde el tono de voz callejero y de vendedor ambulante, hasta la farsa final agradeciendo su trabajo a los profesionales de la medicina. Eso sí, también se rasgó las vestiduras porque La Liga no haya pedido a los clubs que alojen en sus dependencias a los enfermos de coronavirus. El personaje es patético, pero es lo que hay….y se va a agarrar a ese sillón con las uñas hasta que le recoja la naturaleza. Cuando le preguntaron si las elecciones a su presidencia, se tendrían que celebrar después del verano, porque ya no podrá adelantarlas con la pandemia del virus, contestó con su habitual caradura: lo importante ahora es la salud de la gente, las elecciones no me importan…

Escuchándolo, pensaba con cierto malestar en el estómago… ¿será posible? ¿O será un castigo divino a esta sociedad del becerro de oro?

Y con esa duda me he despertado.