No sé qué contaros esta mañana, porque se me acaban los argumentos y solo me vienen a la cabeza recuerdos recientes de los que se nos están marchando, y sin poder despedirlos.

Ayer fue Capón, un lateral del Atleti, que en la redacción, los más jóvenes, me ponían caras ayer de total desconocimiento. Fue el Carvajal de los años setenta, el 3 del Atleti y de la Selección. Uno de mis cromos preferidos porque tardaba en salir para poder completar aquel álbum de Ases del Fútbol. Uno de los primeros futbolistas declarado de izquierdas. Yo lo conocí en el equipo de veteranos que dirigía San Román, “el pechuga”, y cuando salían a jugar algún partido amistoso por Andalucía, San Román le pedía al conductor del autobús que parase al pie de Despeñaperros, en esa venta de Pepe El Facha, con los retratos de Franco y el Águila Negra. Entonces Capón se quedaba subido en el autobús sin bajarse a tomar nada, mientras los demás le vacilaban. Ayer se fue con 72 años, el coronavirus remató su delicado estado de salud.

Hablé anoche también con Raúl Granado, uno de los nuestros, de nuestra redacción, que estaba sufriendo ese repunte del octavo día, y se me fue nublando el domingo…y como el lunes también ha amanecido grisáceo y nuboso, me esfuerzo en poner la luz larga a mi estado anímico a ver si veo algo que me inspire un poco de optimismo para poder dároslo a vosotros, y más que verlo quiero intuirlo, necesito y necesitamos creérnoslo. Me voy a quedar con las palabras de Alfonso Reyes anoche ya desde casa, que me transmitió emoción llena de agradecimiento hacia todos esos sanitarios que le han recuperado, y que son el motivo más sólido que tenemos para ser optimistas