Y continua la amenaza fantasma del coronavirus, que ya ha contagiado también su miedo al fútbol. Ayer el Ministro de Sanidad recomendó que la próxima semana, el Valencia-Atalanta y dentro de 15 días el Getafe-Inter se jueguen a puerta cerrada. Si el peligro viene de Italia, ¿por qué poner en cuarentena a Getafe o Valencia? No lo sé.

Me dijeron ayer que por si vienen italianos en coche. Sin embargo en Italia, la Roma va a jugar frente a su público, porque el foco de infección está en el norte de Italia, y allí no temen que vayan aficionados de Milán a Roma. No entiendo las medidas, seguramente más por mi ignorancia en el tema que por otra cosa, pero me gustaría escuchar explicaciones más congruentes, porque cuando el Ministro de Sanidad dice que recomienda jugar al Getafe y al Valencia a puerta cerrada…¿qué quiere decir? ¿Que esa decisión la tiene que tomar el presidente del Getafe o el del Valencia?

No lo acabo de entender, pero da la sensación de que no tienen una idea clara de qué está ocurriendo con ese virus que está atemorizando al mundo, o saben algo que desconocemos los ciudadanos de la calle, y no nos lo quieren decir. Pero esa nebulosa de vagas recomendaciones, rumores, declaraciones de unos y otros, están siendo más peligrosas que el propio virus. O me parece a mí.