José Ramón de la Morena: "El pacto con el Gobierno es aguantar dos jornadas más a puerta cerrada"

Cuando el Liverpool nos tenía metidos en el área y nos acobardaba a pelotazos, cuando alcanzamos la prórroga como quien alcanza la orilla ahogándose, entonces llegaron los goles de Marcos Llorente, y fue como si saliese el sol a las 11 de la noche, porque el fútbol es así de caprichoso o de sinuoso, y aunque el Liverpool demostró que es un equipazo, mucho mejor que el Atleti, el Atleti está en cuartos de la Champions y el Liverpool eliminado…

Una alegría que nos anestesió un poco esta semana deprimente y depresiva que continúa cebándose con el fútbol. Se cumplieron las malas profecías que os hice el lunes: los próximos partidos se van a jugar a puerta cerrada, y después pedirán que se pare la competición. Lo van a pedir esta mañana en la reunión que ha convocado Rubiales en la Federación con La Liga y el sindicato de futbolistas para que paren el fútbol.

El argumento de Tebas será que si paran, y no juegan siquiera a puerta cerrada, la televisión no paga, y si no paga, los clubs colapsan, porque ya viven de la televisión y no de las entradas. El pacto con el gobierno es aguantar dos jornadas más a puerta cerrada, a ver si remite la epidemia, pero como la guerra de Rubiales contra La Liga, permite armamento químico, Rubiales intoxicará cuanto pueda para que se pare todo, e intuyo que pueda pararse, y entonces las televisiones pararán también de pagar a los clubs. Malos tiempos y malos personajes.

Pero también los hay buenos, y quiero creer en ellos, necesitamos creer en esas buenas gentes y en esos buenos momentos de los que está llena nuestra historia….y muchos de ellos gracias a nuestro deporte