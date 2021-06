José Ramón de la Morena: "No puede costarnos tanto romper la cerradura a una selección como Suecia"

José Ramón de la Morena habla en Más de uno del empate de la Selección Española ante Suecia en Sevilla. Comenta que los suecos se limitaron a crear dos líneas defensivas muy juntas y a esperar y contener los ataques del combinado español, que tuvo el 75% de la posesión y muchas ocasiones claras, que el portero sueco se encargó de atajar. “Me pareció horrible la selección sueca, pero muy bien colocada y haciendo solo los dos o tres movimientos de repliegue que hacen”, explica, y añade que ver atacar a Suecia era casi imposible.

Asegura que no puede costarnos tanto romper la cerradura a una selección como Suecia, aunque dice que, cuando juegas a un equipo tan torpe, contagia al rival, porque hubo un par de remates muy malos. Dice que con la salida de Gerard Moreno, la Selección tuvo otro filo en ataque, cortando el filo de verdad. “Es el mejor delantero de la liga, con 30 goles, una moraleja que hará recapacitar al seleccionador”, explica. Además, opina que “esto no ha hecho más que empezar, pero no ha empezado bien. Eso sí, puede terminar bien”, concluye.