El mundo se sobrecogió ayer con la muerte de Maradona, al tiempo que todos añadían el comentario de "se veía venir", porque parece que la muerte de otros siempre se adivina a través de sus excesos, pero nunca vemos los nuestros. Maradona nunca quiso enfrentarse a sus excesos, fue a lo único a lo que no se enfrentó, porque tampoco pretendió ser el ejemplo de nadie, solo jugando al fútbol.

La vida la vivió primero como pudo, y después como le dio la gana. Pero hay personajes que no mueren nunca, porque no les dejamos morir. Se van, pero su recuerdo queda entre nosotros y lo vamos filtrando a las siguientes generaciones, a nuestros hijos y nietos, porque son balizas de nuestra vida y de nuestra historia, y todas las cosas que nos sucedieron las relacionamos con el personaje que marcaba la época, y uno de esos personajes es Maradona, al que el destino le hizo genio del fútbol, y la sociedad lo aplastó con halagos tan admirables como exagerados, hasta hacerle enfermar de ese mal de altura tan insufrible e insoportable. Él solo quería jugar al fútbol, pero le quisieron convertir en dios, y lo peor es que terminó creyéndoselo, y también murió en la cruz. En la cruz de los excesos a la que él mismo se clavó. Hoy Argentina llora a Maradona, y el fútbol español le homenajea con esos dos partidos de anoche en la Champions, en los que le recordaron, el Madrid en Milán, con brazaletes negros y siendo muy superior al Inter, aunque Arturo Vidal se pegó un tiro en el pie con sus absurdas y macarras protestas al árbitro, dejando con 10 al Inter desde el minuto 30, y casi fuera de la Champions. Y el Atleti con un minuto de silencio, pero después no fue capaz de hacer un gol a los rusos del Lokomotiv, que le van a obligar a ganar la próxima semana al Bayern o al Salzburgo después en Austria.