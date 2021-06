José Ramón de la Morena: "La despedida de Sergio Ramos fue algo muy ensayado, se anestesiaron los sentimientos"

José Ramón de la Morena analiza en Más de uno la despedida de Sergio Ramos en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Considera que fue algo muy escenificado y ensayado y cree que se anestesiaron los sentimientos para que no se exteriorizaran demasiado, aunque recuerda que, a pesar de la palpable incomodidad con Florentino Pérez, el excapitán blanco no pudo contener la emoción en algún momento. “En esa rueda de prensa no se descubrió nada que no se supiese, porque Sergio reconoció que quería quedarse en el Madrid y que el presidente le dijo que ya se le había pasado el plazo”, comenta. Además, añade que el futbolista no pudo añadir el club en el que jugará la próxima temporada, porque “quizá tampoco lo sepa”.

Por otra parte, habla de la Eurocopa y dice que Bélgica volvió a demostrar que está preparada para ganarla. "Aunque cada vez que llega una gran cita de selecciones imaginamos que Bélgica estará al nivel de los mejores, luego la competición se empeña en dejarles en un segundo escalón", comenta. Además, asegura que esa selección belga, entrenada por el español Roberto Martínez, deja momentos de fútbol exquisito, con grandes jugadores como Courtois, Carrasco, De Bruyne o Lukaku. "Bélgica ya está en octavos al igual que Holanda", recuerda

Asimismo, añade que ahora será el turno de la Selección Española para luchar por esa clasificación venciendo a Polonia. "Tengo curiosidad por escuchar esta tarde en esa rueda de prensa a Luis Enrique que va a estar acompañado por Morata, deduzco que porque mañana volverá a alinearlo, y supongo que junto a Gerard Moreno. Pero valdrá la pena escuchar sus explicaciones….y las de Morata", concluye.