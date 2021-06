José Ramón de la Morena: "Alemania no ha despertado desde aquel desastre del Mundial de Rusia"

José Ramón de la Morena analiza en Más de uno la disputa sobre quién debe ser el delantero de España el sábado: Álvaro Morata o Gerard Moreno. Él cree que Luis Enrique los pondrá a ambos en el partido contra Polonia, aunque recuerda que esta decisión última es del seleccionador.

Además, habla que los grandes favoritos para la Eurocopa se medían ayer en Munich, el Francia - Alemania, que ganaron los galos por un gol. “Después del debut de España, era el partido del que todos estábamos pendientes. Da la sensación de que uno de ellos estará en la final de Wembley y soñamos con ser el otro equipo”, dice. Tras el partido, comenta que Francia sigue siendo favorita porque ganó, pero no asustó, aunque tampoco le hizo falta. “Ese ataque mágico con Mbappé, Benzema y Griezmann no fue todo lo protagonista que esperábamos", señala, y añade que el gol de Francia se lo tuvo que meter en propia puerta una Alemania que "no ha despertado desde aquel desastre del Mundial de Rusia y del 6 a 0 ante España en la Liga de las Naciones".

Por otra parte, habla también de la victoria de Portugal ante Hungría, al que le costó ganar. "Los portugueses llegan con un gran equipo y con el respeto que hay que tenerle al vigente campeón de Europa", señala. Habla también de Cristiano Ronaldo, un jugador que es garantía de competición hasta el último minuto, y que se ha convertido ya en el que más Eurocopas ha jugado y más goles ha marcado en el torneo.

Además, recuerda que el Barcelona se proclamó anoche campeón de la Liga ACB, después de ganarle al Real Madrid en el Palau. "Desde el 2014 no ganaba la Liga el Barça, que con Pau Gasol tuvo anoche el broche perfecto, al que puede ser su último título como jugador, y que quizá lance una nueva era de triunfos para el Barça en ese movimiento pendular que tiene con el Real Madrid", concluye.