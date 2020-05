José Ramón de la Morena: "El fútbol sería un analgésico, pero nunca un falso espejismo de normalidad"

EL COMENTARIO DE LA MORENA

Por fin nos soltaron al recreo y pudimos hacer deporte. Incluso los que no lo hacen nunca. Pero esa necesidad de poder andar cien metros seguidos dándote el sol y el aire en la cara resultaba irresistible. Yo he tenido mala suerte con el recreo que me ha tocado, porque acostándote a las tres, se me hace crudo salir a las seis de la mañana.