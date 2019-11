De la Morena: "El invento de la Supercopa le va a dejar a Rubiales y sus cómplices más de 10 millones de euros anuales"

Lo que no sé es que dirán los árabes, si el Alavés vuelve a jugar la final de la Copa y en la liga vuelve a ser segunda La Real, y le fallan el Madrid y el Barça por algún capricho del destino.

El lío está ahora en el reparto del botín. Al Madrid y al Barça les dan más de ocho millones, al Atleti casi cinco y al Valencia poco más de dos y medio, y lógicamente el Valencia ha protestado y pide un arbitraje justo, porque no es proporcional que el Barça y el Madrid cobren más de ocho millones fijos y el Valencia 2,6. Luego hay premios por jugar la final y por ganarla…¿cuánto suman esos premios? Silencio administrativo ¿Cuánto son los derechos de televisión? Silencio ¿Cuánto por taquillaje?....¿se lo van a dejar a los jeques? Lo dudo, pero silencio también.

La cuestión es que el invento le va a dejar al Rubi y sus cómplices más de 10 millones de euros anuales, que dice va a dedicar al fútbol base. Lo podrán comprobar los equipos modestos muy pronto. Yo no me lo creo. Lo que sí creo es que la Federación tiene graves problemas económicos, que viene de la ruina que dejó Villar, con el Rubi de directivo y que ahora tiene que encontrar botines para poder cobrarse ese 0,6% que se ha puesto en su contrato como presidente, que se va a llevar de cada sponsor que firme con la Federación; por ejemplo el que firmaron ayer con Adidas, aunque sin decir la cantidad, para que no se sepa cuánto es el 0,6% que se lleva el Rubi… qué personaje.