Supongo que todos esos supuestos beneficiarios, saben que les está regalando su dinero, el de ellos, el que ellos producen con sus equipos de fútbol. Y que ahora Rubiales les devuelve en papel de regalo. Pero que no se acostumbren, esto es porque hay elecciones este año, y necesita su voto para mantenerse en ese puesto otros 25 años, si la naturaleza lo respeta. Pero lo mejor de su interpretación fue verle hacer el papel de samaritano tendiendo la mano a sus enemigos de la Liga, a quienes hace unos días demonizó sin venir a cuento, acusándoles de no haber asegurado el fútbol contra la actual pandemia. Después descubrió que eso no lo asegura nadie.

Ayer les tendió la mano para ofrecerles sus influencias en la banca, para que les concedieran un crédito de 500 millones de euros, que, eso sí, tendrían que avalar con los derechos de televisión, y no sabe que eso lo impide el actual Real Decreto, que solo permite créditos a la Liga para pagar a la Seguridad Social y a Hacienda. Pero ocupó plano, y se hizo publicidad y prometió regalos a todos…a todos los que le votan claro. Eso sí, todavía no ha dicho cuándo va a convocar las elecciones. Y seguimos esperando