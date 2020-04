Benito fue mi primera entrevista para el periódico del Internado en los Escolapios. Yo lo recordaré siempre, y él no lo olvidó nunca, porque cuando el Alzeimer ya le anestesió totalmente, un día me vio en la Clínica de la Moraleja, y le dijo a Paula, su mujer, mira: éste me hizo la primera entrevista de su vida con 12 años, para que digáis que se me están olvidando las cosas….Me veía y recordaba la anécdota. Esa enfermedad es así de irónica, te hace olvidar el presente, y te deja en la memoria cualquier cosa del pasado.

En otros momentos, una leyenda del Madrid como fue Benito, habría tenido una despedida acorde a su historia y el cariño que le profesaba el Bernabéu. La crueldad de estos momentos actuales hace que no se permita, por seguridad sanitaria, ni despedir, ni velar a los muertos. Pero nadie muere si se le recuerda, y Benito dejó recuerdos en la historia del Madrid, y el Bernabéu debe recordarle con una despedida como merece, aunque ya se haya ido.

