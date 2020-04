José Ramón de la Morena: "Lo de esta noche debe ser una victoria mediática de nuestros deportistas históricos en la radio"

Me ilusiona El Transistor de esta noche, en Onda Cero y a medias con los compañeros de la Cope, junto a Rafa Nadal, Pau Gas ol, Fernando Alonso , Carlos Sainz , Iker Casillas, Busquets, Carolina Marín, Ona Carbonell…

Nuestra mejor generación de deportistas juntos una noche en la radio, pensando en vosotros los oyentes, ciudadanos que viven la misma preocupación que tenemos todos por un momento cruelmente histórico…

Al margen quedan las batallas electorales en el Barça, donde anoche, el ex vicepresidente Emili Rousaud, volvió a ratificarse en que está convencido que ha habido corrupción en el Barça. Y que esa demanda que le han puesto la ganará porque tiene pruebas para demostrar lo que ha dicho, aunque me resulta curioso que los cinco directivos que dimitieron con él, no se atrevan a afirmar también lo que Rousaud asegura.

Ayer también se hizo público que el presidente de la federación, el conocido Rubiales, está imputado por un delito de falsificación de documento público. Intentó colar un documento, que no había sido aprobado en Asamblea, para beneficiarse con más votos. Así se las gasta el personaje. Y a ese personaje, imputado por falsificación de documento público, es al que apoya y protege la nueva secretaria de estado para el deporte, Irene Lozano, la Bien Mandá, porque vino a hacer lo que le mandan, y el primer mandao es protección a Rubiales para que siga manejando el fútbol, y ahí siguen los dos.

Pero te aseguro que esta noche no te voy a contaminar la radio con personajes tóxicos...lo de hoy, lo de esta noche, debe ser una victoria mediática de nuestros deportistas históricos en la radio, dedicada especialmente para ti.

