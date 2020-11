José Ramón de la Morena, sobre la entrevista a Griezman: "Dejó unas declaraciones tan insípidas como intrascendentes"

Mientras la expedición del Barca a Kiev dormía en su hotel de concentración antes del partido de Champions de hoy frente al Dinamo (en Ucrania es una hora más) aquí Antoine Griezman aparecía en una entrevista previamente grabada con Jorge Valdano en el canal Vamos de Movistar. En el cebo soltado antes de la emisión como reclamo de la entrevista, el francés avisaba que “es hora de poner las cosas en su sitio porque he aguantado mucho y ya he dicho basta”. La frase, desde luego, es para picar ese anzuelo y ponerse delante de la televisión pero, vista toda la conversación en “Universo Valdano”, lo que parecía iba a ser una bomba fue un simple petardo y humo, solo humo. Dice Griezman que él no tiene nada que ver en lo que ha comentado gente que estuvo en su entorno hace tiempo (su ex representante Eric Olhats), que su relación con Messi es normal , que su mejor versión en el campo está por llegar y pide comprensión a la prensa. Reclama un trato que él no suele dar, porque la prensa le ha tratado mucho mejor a él, que él a la prensa.

Conviene aclarar que la aparición del futbolista fue solicitada por él mismo para, supuestamente, aclarar ciertos asuntos polémicos pero tras el brioso arranque echó el freno de mano y dejó unas declaraciones tan insípidas como intrascendentes en las que pretende mejorar su imagen sin aportar nada nuevo. Es sabido que a Griezman le gusta la cámara cuando le conviene (basta recordar el famoso documental en el que anunció que se quedaba en el Atleti) aunque no suele conceder entrevistas porque dice que a él le gusta “hablar en el campo”, algo de lo que presume más con soberbia que orgullo, porque hasta el momento tampoco en el césped ha hablado demasiado. Esta noche tiene una buena ocasión para hacerlo.