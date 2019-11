De la Morena: "Rubiales escribe esa carta amenazando con demandar a TVE, porque cuando duele el bolsillo suele vomitar la boca"

Esta noche el Madrid ganando al PSG ya lo estaría, podía estarlo incluso antes de jugar con los franceses si el Brujas no gana esta tarde al Galatasaray en Turquía. El Atleti ganando a la Juve en Turín esta noche se clasifica primero, también le valdría ganar la siguiente jornada al Lokomotiv en Madrid. El Barça mañana ganando al Dortmund sería primero de su grupo, y el Valencia ganando mañana al Chelsea estaría clasificado, y de no hacerlo se vería obligado a ganar al Ajax en Amsterdam en diciembre.

En resumen, lo tenemos muy bien para pasar el invierno de febrero entusiasmados con la Champions, que entusiasma mucho más cuando están ahí los nuestros, y pueden y deberían estar los cuatro, pero puede caerse alguno y no sería extraño porque hay rivales poderosos.

Esta mañana se comenta también la carta de Rubiales, amenazando con demandar a TVE por no entrar en la puja de los derechos de televisión para transmitir la Supercopa que ha montado después de Reyes en Arabia Saudí con los cuatro mejores equipos españoles. Se indigna diciendo que es dinero para el fútbol base y el fútbol femenino, no lo sé, pero sí sé que él se lleva el 0,6% de cada contrato publicitario que haga la Federación, y si no hay televisión, no hay contratos publicitarios. Por eso escribe esa carta tan dolorida, cuando duele el bolsillo, suele vomitar la boca.