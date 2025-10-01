'EL FARO ECONÓMICO' DE JOSÉ CARLOS DÍEZ, OFRECIDO POR SECTOR BANCARIO

José Carlos Díez: "Necesitamos más proyectos como Bizum"

José Carlos Díez resalta en 'El Faro Económico' una de las innovaciones marca España más relevantes en los últimos años, Bizum, creada gracias a la cooperación de los bancos españoles.

Contenido patrocinado

Madrid |

Buenos días, Carlos. Desde el desarrollo de Internet y sobre todo con los teléfonos inteligentes, los humanos nos comunicamos cada vez más por canales digitales y estos sectores generan los nuevos empleos y pagan los mejores salarios. España es líder del turismo mundial, pero para contratar un hotel, usamos una aplicación de California y los ingenieros que la desarrollan trabajan en San Francisco.

Los bancos españoles tuvieron la brillante idea de cooperar para crear Bizum, un medio de pago digital que usan ya ciento cincuenta millones de españoles, de franceses, de italianos y de griegos, y que ya es el principal medio de pago europeo para competir con los americanos y los chinos. Los ingenieros y los mejores salarios de Bizum son españoles y pagan impuestos aquí para las pensiones, sanidad y educación. Carlos, si tú y yo queremos cobrar una buena pensión en el futuro, necesitamos más proyectos como Bizum.

