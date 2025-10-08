'EL FARO ECONÓMICO' DE JOSÉ CARLOS DÍEZ, OFRECIDO POR SECTOR BANCARIO

José Carlos Díez: "Financiero, viene del latín y es lo último, pero no por ello menos importante"

José Carlos Díez aprovecha la celebración de la semana de la Educación Financiera para resaltar la importancia de poner el punto de vista de la economía en la actividad de las personas de a pie.

Contenido patrocinado

Madrid |

Economía viene del griego y significa ciencia del hogar. Los economistas principalmente nos dedicamos a analizar el comportamiento humano cuando se enfrenta a problemas económicos. Habitualmente analizamos por qué consumen, por que invierten y cuales son las variables determinantes en esas decisiones. Pero dedicamos menos tiempo a analizar por qué ahorran, en que invierten, cómo financian las compras de sus casas, de sus coches o cómo planifican su jubilación….

Por eso esta semana de la Educación Financiera siempre es un buen momento para recordar la importancia de esas decisiones. Los oyentes interesados que entren la web aula financiera y digital y encontrarán consejos prácticos y mucha información para tomar sus decisiones financieras.

Financiero, viene del latín y es lo último, pero no por ello menos importante.

