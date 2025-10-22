Jose Carles Díez apunta al talón de Aquiles de Europa: La escasez de centros de datos

El lunes fui a comprar mi comida a un supermercado y no pude pagar porque una empresa americana había tenido un problema en sus servidores en EEUU. Por suerte, pude ir al cajero de mi banco cercano, sacar efectivo y comer.

Europa solo tiene el 7% de los centros de datos del mundo y EEUU el 45%. El 92% de los datos europeos son procesados fuera de Europa. En Bruselas llevan desde la Guerra de Ucrania hablando de independencia energética y también deberían hablar ya de independencia tecnológica y España es clave para tener centros de datos al tener un coste energético menor.

Como nos recomiendan los premios Nobel de economía de este año y el informe Draghi es urgente que Europa avance en crear un mercado de capitales europeo único para tener empresas tecnológicas que compitan con las del Silicon Valley y las chinas.