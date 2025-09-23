Con J.F. León

'Whiskey in the Jar', una de las canciones más versionadas con una historia centenaria

J.F León nos trae hoy la historia de un tema que ha sido interpretado por múltiples grupos y artistas, 'Whiskey in the Jar', internacionalmente conocida por la versión de Metallica con la que llegó a ganar un Grammy, pero que ya se había hecho famosa con otras versiones llegando al top uno en Irlanda en 1972. Sin embargo, la grabación más antigua conservada de la canción data del año 1940, en la voz de una mujer estadounidense, Lena Bourne Fish, y su origen podría estar mucho más atrás, en el siglo XVII.