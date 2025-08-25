Con J.F. León

Óscar Avendaño: "Me molesta mucho repetirme demasiado"

Este lunes J.F. León ha querido traer a un invitado especial, Óscar Avendaño, bajista de Siniestro Total desde 2001 hasta la disolución de la banda en 2022. Avendaño, quien es una eminencia en el mundo de la música, ha contado cómo ha sido su readaptación al mundo musical tras el fin de la banda, de su nuevo proyecto,The Bo Derek's con el que va a estrenar un nuevo disco el próximo 1 de septiembre, 'Working Class R'nR'. El músico, que es el encargado de componer las canciones del grupo, afirma que no le gusta repetirse demasiado, por lo que en este álbum ha querido acercarse algo más al blues sin escapar del marco del Rock and Roll que los define. También ha hablado de su libro '¡Lo tengo en vinilo!', una "biografía encubierta" en un velo musical en el que J.F. León ejerció de editor antes de la publicación.