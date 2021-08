J.F LEÓN

'McCartney 3, 2, 1': confesiones y anécdotas de los Beatles en un formato innovador

J.F León comenta el documental 'McCartney 3, 2, 1', ya disponible en España. El documental, de seis episodios de media hora con un formato innovador, se desarrolla en torno a una conversación entre Paul McCarteny y el famoso productor Rick Rubin. En él, el Beatle se muestra muy conciliador, aparta su ego y valora mucho las aportaciones de sus compañeros a The Beatles. J.F explica algunas anécdotas que hay detrás de canciones como 'Michelle' o 'While my guitar gently weeps', escrita por George Harrison.