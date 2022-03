J.F THE END

J. F León: "Wilson Pickett es uno de mis favoritos soulman de la historia"

Nuestro experto musical, J.F. León, pone el broche musical a 'Más de uno' recordando la muerte de Chuck Berry, un día como hoy en 2017, a los 90 años. Sin embargo, también quiere recordar al cantante Wilson Pickett que habría cumplido hoy 81 años. Pickett es uno de sus favoritos soulman; muy conocido por su éxito 'Land of a Thousand Dances', pero JF pincha la versión que hizo de la canción 'Born to be wild' con la guitarra de Duane Allman.